Cortegada se consolida como eje del turismo familiar con cerca de 9.000 visitantes en verano

Vázquez y otras autoridades antes de embarcar Aitana Vidal

La isla de Cortegada está a punto de llegar a los 9.000 visitantes en este verano. Lleva ya 8.603 y es un enclave “de setembro”, como aseguró la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante la visita que realizó al parque nacional situado frente a Carril.

Precisamente a su llegada se encontró con varios grupos de visitantes, llegados en este caso de diversos puntos de Galicia como Oia o Vigo y orientados por AmarCarril, una de las entidades que realiza completas visitas a la isla, donde ponen en valor tanto el entorno como el trabajo marisquero que la rodea.

Vázquez reveló que cerca de 450.000 personas visitaron el conjunto del Parque Nacional Illas Atlánticas en lo que va de verano, siendo uno de los puntos con más afluencia durante la época estival. Las cifras consolidan además la tendencia ascendente detectada en los últimos años. De hecho, en lo que va de año los cuatro archipiélagos recibieron 478.732 visitas, un balance que prácticamente iguala al del año anterior (491.009) aunque todavía quedan más de tres meses para acabar 2026.

Además, la responsable autonómica hizo especial hincapié en el incremento de actividad durante el mes de septiembre en los cuatro archipiélagos, superando el 40 por ciento con respecto al año anterior.

Cíes es la que más personas recibe (un total de 290.876) seguida de Ons, pero destaca especialmente el aumento porcentual del 9,6% (el mayor de todos) de la arousana Sálvora, que tuvo 13.644 y los 8.693 de la isla de Cortegada, un tesoro que cada vez se abre a más aventureros.

En cuanto a las nacionalidades de los que visitan las islas, los portugueses siguen siendo mayoritarios (sin tener en cuenta los españoles), aunque hay un incremento notable de los turistas de Estados Unidos o Italia. “O que estamos a ver é un turismo sobre todo en familia”, apuntó la conselleira que incidió en que “por distintos motivos, xa sexa escribir libros ou facer unha película ata percorrer o Camiño de Santiago, cada vez máis italianos ou estadounidenses están visitandos as nosas illas”.

También en este sentido, destaca que entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre se detectó un aumento de los peregrinos que combinan la experiencia de hacer el Camino de Santiago con la visita a alguna de las islas atlánticas. También crecen las actividades formativas como la práctica del buceo.

Actividades en la capilla

Vázquez apuesta por continuar en la senda de la desestacionalización, una apuesta de la Xunta que se traduce en actividades educativas y de voluntariado ambiental durante todo el año.

Una de las intervenciones en este sentido fue la rehabilitación de la capilla de Virxe dos Milagres, en Cortegada, convertido en un centro cultural. Vázquez destacó que durante este tipo ya se llevaron a cabo actividades ya en colaboración con el Concello, como charlas de ‘Vilagarcía, Cidade de Libro’, entre otras.

“Temos un convenio entre as consellerías de Medio Ambiente e de Cultura para planificar non só o verán, senón tamén o inverno”, explicó Vázquez, que anunció que en breve se darán a conocer nuevas acciones.

Otra cuestión que ya tiene en mente la administración autonómica para continuar con la puesta en valor de la isla de Cortegada, tras la ambiciosa intervención en la capilla, afectará al antiguo poblado, con hórreos y viviendas cuyas estructuras todavía están en pie y que recuerdan la historia de los pobladores que fueron desalojados de sus hogares en un intento, infructuoso, de regalar la isla al rey para que construyese su residencia. Ahora, dos de esas casas van a ser rehabilitadas.

Vázquez señaló que la Consellería de Cultura está haciendo un estudio y que la idea es hacerlo “de xeito paulatino, xa que os recursos son limitados”.

La administración autonómica trabaja en la puesta en marcha de visitas gratuitas “que pon o Parque Nacional a disposición da cidadanía interesada en coñecer este espazo protexido”, otra actuación en la que cuentan con la colaboración de Ravella, que organiza rutas en galeón.

Especies recuperadas

La conselleira puso en valor las iniciativas y proyectos impulsados por su departamento en los últimos años para promover los valores y la riqueza natural de un entorno como el de Cortegada donde sigue habiendo descubrimientos importantes. En este sentido, Luis Gómez, de la empresa Corticata, destacó la recuperación de especies “como a lontra, aguia pescadora, que facía tempo que on se vía, aves de bosque ou insectos como os vagalumes ou a vacaloura”. También una corza que estuvo algo desaparecida durante las obras de rehabilitación de la capilla, pero que ahora vuelve a dejarse ver dándose baños por el entorno de los parques de cultivo. Y, por supuesto, los jabalíes. Una fauna que comparte espacio con árboles de espectacular porte.