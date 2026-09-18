Últimos días para anotarse en los talleres remunerados de Socorrismo y Xardinería

Pruebas de selección en un año anterior Gonzalo Salgado

La Concellería de Promoción de Emprego de Vilagarcía informa de que el próximo lunes, 21 de septiembre, finaliza el plazo para inscribirse en el proceso de selección del alumnado que tomará parte en el taller Labora Xove. La iniciativa permitirá formar en las especialidades de socorrismo acuático y mantenimiento de zonas verdes. Cuenta con 16 plazas para personas entre 18 y 30 años.

Las seleccionadas contarán con un contrato remunerado de doce meses y podrán obtener los correspondientes certificados de profesionalidad.

Para poder participar en la convocatoria, es necesario estar inscrito en el Servicio Público de Empleo y en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Ambos trámites se pueden hacer en las oficinas del Sepe, situadas en Castelao, indicando además el interés en participar en Labora Xove.

La intención del Concello es poner en marcha el taller a lo largo del mes de octubre, por lo que la selección del alumnado y el equipo docente se realizará en las próximas semanas El proyecto se compone de dos módulos formativos y los participantes recibirán formación teórica y realizarán la práctica laboral en los departamentos municipales de Emerxencias y Xardíns e Medio Ambiente.