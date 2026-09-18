Piden que se instale una boca de agua en la zona del Castriño para actuar ante incendios

Vistas del Valdés Bermejo Gonzalo Salgado

Vecinos del entorno del parque Valdés-Bermejo y el Castro Alobre reclaman la instalación de bocas de agua en la zona, para una actuación rápida en caso de que se produzca un incendio, ya sea casual o por la acción humana.

La petición tiene que ver con la protección del entorno natural, pero también por la seguridad de sus viviendas, después de que se produjeran varios casos en los que fue necesario la intervención policial y de los servicios de emergencia.

Uno fue hace escasamente una semana y los autores de una pequeña fogata no eran más que unos niños, por lo que los vecinos aseguran que no tienen intención de hacer sangre ni echar más leña, ya que consideran que no tenían intención de hacer mal.

Otros actos fueron hace meses e implicaron a un grupo de adolescentes. Aseguran que la parte más afectada es la que se encuentra “más a monte”, en uno de los laterales del Alobre y que va a dar a fincas privadas. Allí incluso se llevan colchones o sofás, con lo cual temen que, en un momento dado, la “gamberrada” vaya a más. Su petición es, en cualquier caso, preventiva. Reclaman bocas de agua también porque el acceso a la zona por parte de los camiones de emergencia es complicado y consideran que así se agilizaría la extinción.