Opmega reclama a la Xunta que defienda en Bruselas el valor ambiental de las bateas

Imagen de archivo de dos personas trabajando en una batea en la Ría de Arousa Gonzalo Salgado

Opmega reclama a la Consellería de Mar que incorpore el valor ambiental de las bateas en la posición que Galicia defiende ante las instituciones europeas. La organización de productores responde así al llamamiento a la unidad entre el sector y las administraciones que hizo la responsable autonómica, Marta Villaverde, en los últimos días.

La conselleira reclamó al Parlamento Europeo una asignación mínima de 7.290 millones de euros para pesca y acuicultura en el marco financiero plurianual 2028-2034. Para Opmega, esa negociación y la de la reforma de política pesquera común son precisamente el lugar "onde o traballo científico encargado pola organización pode render máis".

En este sentido, piden que se tenga en cuenta el estudio del Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC 'O cultivo do mexillón, unha actividade sostible. Valoración dos servizos ecosistémicos proporcionados polo cultivo de mexillón Opmega', elaborado por Xosé Antón A Salgado, Ana Vila, J.Severino, P Ibánhez y Nicolás Villacieros. Se trata del primer trabajo que mide, de forma integral, los beneficios que generan las bateas, más allá de la producción de alimento.

Entre sus conclusiones, figuran la baja huella de carbono de los mejillones frente a otras fuentes de proteína animal, la contribución de las bateas a la calidad del agua por la filtración y retención de nutrientes, el aprovechamiento de la concha en sectores como la agricultura o la construcción y su papel como reserva alcalina frente a la acidificación oceánica, además del efecto protector sobre la línea de costa y el peso de la actividad en la cultura marinera de las Rías Baixas.

"Estamos de acordo coa conselleira en que a Bruxelas hai que ir unidos. P que pedimos é que se leve o mellor argumento que temos, e agora mesmo é este: as bateas non só producen mexillón, coidan as rías, e iso xa non é unha opinión do sector, está medido polo CSIC", señala Ricardo Herbón, presidente de Opmega.

Entrada de producto foráneo

La segunda petición de la organización de bateeiros es que el trabajo de la USCE sobre la capacidad de carga de cultivo de moluscos en las rías de Arousa y de Muros-Noia no mida solo los impactos del producto, sino también los servicios que presta, y pide que ambos aspectos se valoren juntos antes de tomar decisiones sobre la ordenación de los polígonos.

Opmega vuelve a poner sobre la mesa, además, la cuestión de la entrada en el mercado europeo de mejillón importado, que no responde a las mismas normas arancelarias. La organización sostiene que esta práctica perjudica gravemente al sector y a las industrias que apuestan exclusivamente por el mitilo autóctono.

"Non estamos pedindo un trato de favor, estamos pedindo que o que facemos conte", señala Herbón, que incide en que "se Europa quere produción de alimento sostible, que mire para as rías galegas e que o que atope aquí teña consecuencias no reparto dos fondos e nas regras do mercado".