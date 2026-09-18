La Panificadora Víctor Cordo se posiciona entre las 50 panaderías estrella de España

Teresa Cordo y José Ángel Goris. Gonzalo Salgado

Harina de trigo, centeno, masa madre, fermentación lenta y una pizca de levadura. Así fue el pan galardonado con una estrella Dir Informática de la Panadería en el concurso 50 Panaderos Top de la Panificadora Víctor Cordo e Hijos S.L. En esta competición se preseleccionaron a varios artesanos de todo el páis, y esta panificadora salió premiada junto con otras nueve gallegas, seis de ellas de Pontevedra y la única de O Salnés.

El establecimiento vilagarciano fue preseleccionado por primera vez y sus dueños, el matrimonio Teresa Cordo y José Ángel Goris, aceptaron sin dudarlo. El concurso está organizado por Pan de Calidad y Panatics. Goris comenta que fue un esfuerzo de días de prueba y error, siempre al final de la jornada laboral y experimentando dentro de las especificaciones del concurso. Las bases recogen que se tienen que presentar unas barras artesanas con harina de trigo y máximo un 5% a un 10% de otro tipo, como centeno. No puede llevar ningún tipo de adictivo, debe ser de masa madre y se puede añadir un poco de levadura. Se deben presentar dos piezas: un pan redondo y una barra.

“Nos gusta que sepa a pan, con una etiqueta limpia”, así definen sus puntos fuertes. La panificadora señala que el posible secreto de su éxito fuera su masa madre, que ni es láctica ni le aporta un sabor fuerte a la mezcla. Ya que aunque mantiene ese perfil ácido propio de la su uso, buscan suavizarla lo máximo posible. Si bien no tienen la certeza de cuál fue el secreto de su éxito, ya que se analiza no solo la imagen visual externa, si no también la greña, estructura, peso, corteza, suela, cocción, miga, alveolado (burbujas de aire que se forman en la miga), aroma, sabor e incluso la estructura en boca.

La cantidad de masa tirada y hogazas de prueba dieron sus frutos, ya que tras el certamen en el concello de Mos, obtuvieron el galardón del top 50, un honor para esta tercera generación de panaderos vilagarcíanos. Su hogaza y barra presentadas tuvieron que ser elaboradas la noche anterior, para respetar el tiempo largo de fermentación que precisa la asa madre y la falta de levadura.

¿Y qué conlleva este premio para el establecimiento? Sus dueños comentan que el galardón es para ellos una imposición de la calidad que han demostrado y que deben seguir manteniendo con todos sus clientes. “No se nos va a subir el ego, es un reconocimiento a una trayectoria de muchos años y un orgullo porque nos pone en el mapa a una panadería, que como nosotros decimos, es de pueblo pequeño” explica Goris.

Destacan la importancia de seguir formándose tanto ellos como su equipo, y que seguirán asistiendo a cursos y formaciones para poder mejorar su técnica y adaptarse a las nuevas tendencias del mundo culinario. Y ahora, tras la estrella, ya los comienzan a reconocer en las formaciones a las que asisten.

En 1980 la panificadora Víctor Cordo lleva proveyendo de pan de calidad a Vilagarcía, y tanto Goris como Cordo llevan desde el 2000 en el negocio, justo cuando se cambió la ubicación desde la calle Juan Carlos I a la Calle de Castor Sánchez. Desde entonces, han puesto especial atención en ofertar un catálogo diverso de productos. Aunque son conocidos principalmente por su martesa, nos hablan de como ya consiguen que la gente apueste por sus productos más costosos y especiales. Si bien un precio de casi veinte euros por un panetone puede parecer excesivo, detrás del postre hay una preparación larga de cuatro días: con doble amasado, chocolates y frutas de primera, etc. “Nosotros podemos hacer lo que hacemos gracias a nuestros clientes, porque que un pueblo te acepte un panetone de veinte cuando normalmente pagan cinco por él, y que se impliquen con nuestra búsqueda por la calidad, la verdad es que nos motiva y ayuda a que sigamos innovando” expresa Goris. l