La compra de la parcela para la residencia de Vilagarcía podría materializarse en cuanto se adjudique el préstamo

La Casa de los Duques de Terranova es la opción más probable Gonzalo Salgado

La operación para la compra de una parcela en la que albergar la futura residencia para personas mayores de Vilagarcía está muy avanzada con una de las propiedades barajadas. El Concello acaba de sacar a licitación el préstamo entre cuyas inversiones incluye 1,2 millones de euros para esta actuación.

"As xestións coa propiedade dun dos posibles emprazamentos están moi avanzadas, polo que o acordo podería materializarse tan pronto como os cartos estiveran dispoñibles", señalan fuentes municipales.

Las opciones que públicamente se pusieron sobre la mesa fueron la residencia de los Padres, en A Constitución, y la casa de los Duques de Terranova. Teniendo en cuenta que los misioneros claretianos confirmaron que, por el momento, no se había producido ninguna conversación al respecto con el Concello de Vilagarcía- tal y como adelantó este medio- la opción más probable es la de la casa de A Comboa.

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La operación, apoyada en el último Pleno por todos los grupos de la Corporación con la excepción del PP, permitirá ejecutar obras en el rural, modernizar infraestructuras y avanzar en la mejora y ampliación de servicios. Las entidades crediticias disponen de plazo hasta el 2 de octubre para presentar sus ofertas.

Actuaciones incluidas

Las condiciones establecidas por el Concello para la suscripción son un plazo de devolución de 16 años, incluido uno de carencia, de tal forma que se comenzará a amortizar en 2027. Al igual que en las licitaciones de obras y suministros, la mesa de contratación evaluará las propuestas y se adjudicará a la firma que presente la oferta más ventajosa para los intereses municipales.

Disponer de los fondos es el requisito forma que se necesita para poner en marcha actuaciones como la licitación de la adecuación del nuevo local de Servizos Sociais en Os Duráns (360.000 euros); las mejoras del plan de asfaltados, sobre todo en zonas del rural (550.000 euros); el pago a Augas de Galicia de la anualidad para la ampliación de la EDAR (627.000 euros) o la firma del convenio con este mismo organismo para completar la pavimentación de las avenidas afectadas por los tanques de tormenta.

La demolición de las naves de O Ramal (140.000 euros); mejoras en infraestructuras deportivas (110.000 euros) y la segunda fase de la reforma del pabellón de Bamio (85.000 euros) se encuentran en la lista del plan de inversiones que se financiarán con el préstamo.

El Concello destaca que la firma de este préstamo "non afectará ao equilibrio financieiro das arcas municipais, xa que o nivel de endebedamento tras asinar a operación roldará o 30%, moi lonxe aínda do teito do 75% que marca a lei para permitir á administración local seguir recorrendo libremente a préstamos".