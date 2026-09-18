La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía celebra su 140 aniversario

El presidente de la Cámara, José García Costas Cedida

La Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía celebrará su 140 aniversario con un gran acto institucional y empresarial que tendrá lugar en la ciudad olívica, el 23 de septiembre, en el Hotel Pazo Los Escudos. Durante este acto, el presidente, José García Costas, recibirá la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España.

Este reconocimiento pone en valor su "valiosa contribución a las empresas y la sociedad, además del conjunto del sistema cameral" y se concede por sus "servicios destacados a la economía española". Presidente del Grupo Emenasa, entró en la Cámara de Vigo en 1998 como vocal y, tres años más tarde, asumió su liderazgo. En 2016 promovió una acción pionera en España: la fusión de las sedes de Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.

Más de 300 invitados

El acto del 140 aniversario, que espera reunir a más de 300 personas, contará con la intervención en la clausura institucional de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España; Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra; Nuria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y de la Pyme del Gobierno; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Habrá varias mesas de diálogo, sobre aspectos como el poder estratégico de la Europa atlántica y su evolución en estas décadas, el papel de las cámaras en la economía española o el futuro de las empresas en la era de la inteligencia artificial.

Las celebraciones del 140 aniversario tendrán su previa el martes, con un encuentro de trabajo entre los representantes de las principales cámaras españolas, que analizarán los retos de futuro. Estará presente la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana.