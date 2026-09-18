Esta es la fecha para ver 'El Lago de los Cisnes' en Vilagarcía

Cartel el lago de los cisnes Cedida

El ballet clásico regresa en otoño a Vilagarcía y lo hace de la mano de una de las obras más famosas del género, 'El lago de los cisnes'. Con la belleza de la música de Tchaikovsky, la puesta en escena correrá a cargo de la International Ballet Company, dirigida por los premiados bailarines Cristina y Alexei Terentiev. Será el 21 de noviembre a las 20 horas.

La entrada general para asistir cuesta 35 euros. El precio para las personas desempleadas y mayores de 65 es de 29. Los billetes están a la venta en ataquilla (añadiendo los gastos de gestión) y, de no agotarse antes, el mismo día de la función a partir de las 18 horas en el Auditorio.

La aclamada compañía está formada por solistas de Moldavia, Ucrania e Italia, entre otros países, invita al público a disfrutar de una de las obras más emblemáticas del repertorio clásico. El cuento, musicado por Tchaikovsky e interpretado a través de delicadas coreografías, narra la historia del príncipe Sigfrido, enamorado de la hermosa princesa Odette, al que un malvado brujo hechiza convirtiéndola en cisne. La fuerza del amor es la que libera el maleficio.

Es un espectáculo para todos los públicos, de 150 minutos de duración y descanso incluido. Las escuelas de danza, música y teatro dispondrán de una oferta exclusiva, con entradas a 25 euros para sus miembros. La compañía les mandará un correo electrónico en el que les proporcionará un código para acceder a la web y comprar los billetes.