Esquerda Unida reclama la renovación integral de la red de agua

Rotura de arqueta en Carril Gonzalo Salgado

El grupo municipal de Esquerda Unida reclama la renovación integral de la red de suministro de agua y pide que se priorice frente a obras de "carácter meramente estético". El portavoz, Juan Fajardo, señala que casos recientes, como la rotura el lunes de una arqueta en Rosalía de Castro tras reponer el servicio después de una avería, ponen en evidencia "a necesidade de acometer a súa renovación".

"Non estamos ante averías illadas, senón ante a evidencia de que Vilagarcía ten unha rede anticuada e con numerosos puntos de risco que require unha actuación planificada, sostida e de renovación estrutural", señala Fajardo.

Esquerda Unida defiende como una de sus "prioridades" abordar la reposición progresiva de la totalidad de la red de abastecimiento, estableciendo un calendario de actuación en función de la antigüedad, el estado de las canalizaciones y la presencia de fibrocemento.

Retirada del fibrocemento

Precisamente, Fajardo defiende que lo prioritario tendría que ser lograr la erradicación de las canalizaciones de fibrocemento, debido a la presencia de amianto. En este sentido, señala que los motivos principales son el riesgo de avería y los peligros para la salud.

O goberno local leva excesivo tempo limitándose a parchear e actuar sobre os problemas que aparecen, cando o que fai falta é unha planificación pra renovar a rede antes de que as roturas se convertan nunha constante", dice Fajardo, que pone como ejemplo Rosalía de Castro donde, dice, "non hai mes no que non se presente algunha continxencia coa rede".

Por ello, pide al equipo de Alberto Varela "un cambio de rumbo", que deje de priorizar "actuacións de ornamento" para realizar "investimentos imprescindibles" para garantizar los servicios básicos. "A prioridade debe ser renovar a rede, eliminar o fibrocemento e garantir á veciñanza un servizo de abastecemento seguro e fiable", apunta Juan Fajardo.