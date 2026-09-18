El parque de O Piñeiriño será 'As Cacharolas'

Carmen 'as Cacharolas' Cristina Durán

O Piñeiriño vivirá este domingo una jornada muy especial, en la que se rendirá homenaje a dos vecinas muy queridas y al movimiento asociativo que consiguió dinamizar el lugar. Dando cumplimiento el acuerdo aprobado por el Pleno, el Concello renombrará la zona de recreo como 'Parque Público As Cacharolas', en alusión al mote con el que se conocía a María del Carmen Búa, que junto a su hija fue una de las principales impulsoras de las hogueras y de la fiesta de San Xoán.

El alcalde, Alberto Varela, presidirá el acto, que consistirá en el descubrimiento de un panel en el que, además del nuevo nombre del parque, estarán los retratos de las mujeres homenajeadas. Será en ese mismo espacio, a las 12:30 horas del mediodía, y contará con la presencia de representantes de la Corporación, de las asociaciones y grupos de O Piñeiriño y de la gente del barrio.

La celebración no se limitará a este emotivo acto, sino que a continuación tendrá lugar la Festa do Fin de Verán, con numerosas actuaciones como Somoza Trío, Perfect Strangers, Froallo, Chiño Dj, Luis Abella Dj y la foliada de As Gharbosas do Piñeiriño.