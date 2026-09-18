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Vilagarcía

Dos pymes de Vilagarcía son seleccionadas para la internacionalización de sus productos

El programa 'Galicia Avanza', impulsado por la Xunta y el Parque Tecnolóxico, llega a su quinta edición

Olalla Bouza
18/09/2026 18:06
Un momento de Galicia Avanza
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El programa 'Galicia Avanza', destinado a la internacionalización de las pymes gallega consolidadas o startups, acaba de seleccionar a quince nuevas firmas, entre las que se encuentran dos de Vilagarcía, para su quinta edición. Esta iniciativa se puso en marcha, por primera vez, en 2022, fruto de la colaboración entre la Consellería de Economía e Industria, el Instituto Galego de Promoción Económica y el Parque Tecnolóxico, que se encarga de la gestión y coordinación.

Las empresas vilagarcianas seleccionadas son Impex Europa y Dos Espacios. La primera se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de biocidas para el control de plagas. La segunda está especializada en soluciones tecnológicas, consultoría y comunicación para el sector turístico.

Los planes de Impex pasan por internacionalizar su gama de raticidas, trampas y portacebos. Se dirige a América, Oriente Medio, Asia y, dentro de la Unión Europea, especialmente a Francia y Alemania.

En cuanto a Dos Espacios, a través de su participación en 'Galicia Avanza' busca internacionalizar un software propio para alojamientos turísticos que facilita el check-in biométrico, el acceso a la habitación y la optimización de procesos en este ámbito. La firma busca abrir mercado en Florida (EEUU), República Dominicana, Francia y Portugal.

Estudios y prospección de mercado

De las empresas seleccionadas por el programa autonómico, la mayoría (11) proceden de la provincia de Pontevedra, mientras que dos son de A Coruña y otras tantas de Ourense. A lo largo de los próximos meses tendrán la oportunidad de acceder a un programa integral de apoyo a la internacionalización, que se prolongará hasta mayo de 2027, con itinerarios personalizados.

Podrán beneficiarse de servicios como la protección internacional de sus marcas y diseños industriales, la realización de estudios y prospección de mercados, la confección de agendas internacionales o cualquier otro que se considere esencial para su aceleración en los países de interés.

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