A oscuras en Rubiáns: Piden soluciones tan rápidas como a la hora de "pasar a factura"

Linternas contra la falta de luz en una imagen de archivo del gran apagón Mónica Ferreirós

Un corte de luz colma la paciencia de los vecinos de Rubiáns, que piden a Naturgy soluciones ante un problema que llevan semanas sufriendo. Desde la compañía señalan que la incidencia se debe a “un fallo en uno de los elementos de la línea”.

Hace unas dos semanas que, sobre todo en la zona de Barbeitos, los vecinos tienen que lidiar con cortes en el suministro que provocan saltos que pueden llegar a estropear electrodomésticos. El del jueves fue el más grave, ya que duró más de dos horas y tuvo a las casas con las velas encendidas hasta ya entrada la noche.

“A unha veciña estropeóuselle o microondas e á miña nai a nevera”, explica una de las personas afectadas, que lamenta además la falta de comunicación de la compañía. “Non anuncian nada, estamos no século XXI. E cando chamas contestan como se foran máquinas”. La compañía explica que fueron cerca de 250 los clientes afectados por un corte que dejó media recta de Rubiáns a oscuras.

“El suministro eléctrico permaneció interrumpido durante 2 horas y 25 minutos”, dicen desde Naturgy, como consecuencia de la avería. También se produjo una desconexión el miércoles, que pudo provocar microcortes al maniobrar para recuperar el servicio. En cuanto a las otras incidencias que denuncian los afectados, apuntan que pudo deberse a “avisos” de la avería que estalló el jueves. Los afectados piden la misma diligencia que “para pasar a factura”.