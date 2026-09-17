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Diario de Arousa

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Vilagarcía

Estas son las primeras confirmaciones para Castes The Musical

El festival, que acompaña a la feria de vino, se celebrará el 7 de noviembre

C. Hierro
17/09/2026 11:07
La Praza da Peixería es el lugar elegido para una nueva edición de Castes, que combina a la perfección la pasión por los vinos y también por la música. Una fórmula que sirve además para desestacionalizar el turismo a estas alturas del año
Público asistente a la última edición del festival
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El último festival del año en Arousa ya tiene fecha. Castes The Musical se celebrará el próximo 7 de noviembre en la Praza da Peixería de Vilagarcía.

Esta iniciativa, que nace para acompañar a la feria de vino independiente, se ha convertido en una cita muy esperada para los amantes de la música de la comarca.

Y, para ellos, la organización, ha desvelado los primeros nombres que forman el cartel de este año. Una programación que estará encabezada por Luis Fercán, cantautor gallego que inició su carrera en solitario en 2016 y, desde ese momento, ha destacado sobre los escenarios tanto nacionales como internacionales gracias a la profundidad de sus letras y su voz.

Acompañándole estarán Marilia Monzón, cantante y compositora conocida tras su participación en Operación Triunfo 2018, Os Carismáticos, banda de pop-rock cargada de energía y fiesta y Monoulious Dop, que destaca por su estilo único.

Además, contará con sesiones de dj de la mano de Haus y de Juligan, famoso por ser el guitarrista del grupo Love of Lesbian.

Estos nombres, señalan, solo son las primeras confirmaciones y es que, desde la organización, indican que, próximamente se anunciarán más artistas.

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