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Vilagarcía

El BNG pide iluminación para la parada de bus del cementerio de Carril

Solicitará su instalación en el próximo Pleno

C. Hierro
17/09/2026 19:16
El portavoz del BNG, Javier Rodríguez, durante un Pleno
El portavoz del BNG, Xabier Rodríguez, durante un Pleno
Gonzalo Salgado
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El Bloque Nacionalista Galego presentará, en el próximo Pleno municipal, una iniciativa para la instalación de un punto de luz en la parada de autobuses situada en la zona de A Rosa, próxima al cementerio de Carril.

Su colocación, señalan, tiene como objetivo mejorar la seguridad y la accesibilidad de las personas, algunas de ellas, alumnado que emplea el servicio de transporte público para acudir a los centros escolares.

La formación nacionalista destaca que la falta de iluminación en este punto dificulta la visibilidad de la parada tanto para las personas usuarias como para los conductores que circulan por la zona, lo que incrementa el riesgo de accidentes y la sensación de inseguridad.

Es por ello que, desde el BNG, solicitan al gobierno municipal que proceda a la instalación del punto de luz en esta parada para, así, cuentan, completar una actuación necesaria, ofrecer un servicio público de mayor calidad y responder a las necesidades de los vecinos y vecinas.

Con esta iniciativa, destacan los nacionalistas, reafirman su compromiso de concello que atiende "as necesidades reais da veciñanza" priorizando actuaciones "que melloren a seguridade das persoas e, de maneira especial, a protección das crianzas nos desprazamentos diarios aos centros educativos".

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