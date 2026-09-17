Diario de Arousa se une a la Semana da Mobilidade con un foro sobre los modelos de las ciudades del futuro

La concejala, Paola María, y el presidente de Arousa en Bici, Emilio González, en la presentación de la programación Gonzalo Salgado

Vilagarcía se une, un año más, a la celebración de la Semana Europea da Mobilidade, un evento organizado para reflexionar y sensibilizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche.

En esta ocasión y dentro de los actos que el Diario de Arousa organiza para celebrar su 25 aniversario, esta cabecera protagonizará uno de los eventos programados en el municipio.

Se trata de un foro que tendrá lugar el martes 22 de septiembre a las ocho de la tarde en el Salón García. En él, Paola María, arquitecta y concejala de Urbanismo e Mobilidade, Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta, Jesús Fole, arquitecto, experto en proyectos de transformación urbana y referente del cambio de modelo de Pontevedra y Juan Loureiro, presidente de la Confederación Galega de Asociacións de Veciños (Cogave) debatirán sobre los diferentes modelos de ciudad que existen en la actualidad y los objetivos de futuro.

Este acto estará moderado por el director de Diario de Arousa, José Pereira.

Programación

Pero la programación de actividades está previsto que comience días antes. Así, la celebración de esta Semana da Mobilidade en Vilagarcía arrancará mañana con un paseo nocturno en bici que partirá a las nueve de la noche desde la Praza da Peixería y se dirigirá primero a Vilaxoán para, posteriormente llegar a Carril y volver al punto de salida. En total, señaló Emilio González, presidente de la asociación Arousa en Bici y organizador del evento, será una salida de dos horas y media.

Al día siguiente, de nuevo la bicicleta volverá a ser la protagonista con un paseo que unirá el centro de Vilagarcía con la playa de O Campanario en Bamio. Los pedales comenzarán a moverse a las 12:30 y está previsto hacer un picnic en la playa para comer, por lo que la vuelta será alrededor de las 18:30 horas.

El lunes el Concello promocionará los nuevos precios del servicio público VaiBike! con tarifas de menos de un euro al mes. Según detalló la concejala de Urbanismo, Paola María, las cuantías reducidas ya están disponibles y lo estarán hasta fin de año con el objetivo de “potenciar o seu uso”.

El miércoles darán comienzo las obras de accesibilidad y el nuevo parking de Os Durán y, al día siguiente, se inaugurará el aparcamiento disuasorio de la zona de A Escardia, ubicaciones que tienen como objetivo liberar de vehículos propios el centro de la localidad y, además, dar servicio, en el caso del segundo, a los usuarios del tren y a la comunidad educativa del centro allí ubicado.

Los actos se cerrarán el viernes con la celebración de la Festa da Bicicleta.