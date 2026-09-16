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Vilagarcía

Vilagarcía supera a Pontevedra en demanda de alquiler, según Idealista

Los elevados precios del mercado empujan la búsqueda de vivienda fuera de las capitales

Olalla Bouza
16/09/2026 14:03
Los hechos ocurrieron en el entorno de la Praza de Galicia
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Vilagarcía supera a Pontevedra en demanda de alquiler, según un informe del portal inmobiliario Idealista. Solo en 22 de las 50 provincias analizadas, su capital ejerce como mercado con un mayor número de peticiones de inmuebles.

En Galicia, esta situación solo se da en Pontevedra, donde es Vilagarcía la que asume la presión de la demanda sobre la oferta existente en viviendas de arrendamiento. En cuanto al precio, la capital arousana marca una media de 8,2 euros por metro cuadrado como municipio más demandado, frente a los 9,8 euros de la ciudad de Lérez.

El informe del Idealista destaca que "los eelvados precios empujaron la demanda de grandes mercados hacia sus periferias" y destaca que las rentas "aumentaron un 5,8% en agosto", como dato global en toda España, mientras que el importe medio de la casa de alquiler "sigue por encima de los 15 euros por metro cuadrado al mes". Además, destaca la oferta de viviendas de alquiler con un "ligero descenso de arrendamientos de larga duración" en el segundo trimestre de 2026, una bajada del 0,2 interanual y una subida del stock de alquiler de temporada de un 13%.

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