Vilagarcía adquiere una cisterna para regar la playa de A Concha y luchar contra el cadillo

Un ejemplar de cadillo Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local aprobó esta semana adquirir una cisterna para destinar en exclusiva al plan de mantenimiento contra la aparición del ‘tribulus terrestris’ (abrojo o cadillo) en la playa de A Concha-Compostela.

La máquina, adscrita al servicio municipal de Medio Ambiente, permitirá realizar las labores de riega de los arenales con agua salada de forma más continuada, complementando así las campañas periódicas de revisión y eliminación manual de los rebrotes de la planta invasora, cuyas semillas en forma de estrella con picos provocaron tantas molestias a las personas usuarias de la playa hace años.

Obras de regeneración

La riega continuada con agua de mar es una de las acciones indicadas por los técnicos para evitar que el cadillo vuelva a salir, ya que ayuda a desecar los granos en proceso de germinación. Debido a que la salinidad provoca corrosión en la maquinaria, el gobierno local decidió comprar una cisterna de segunda mano solo para esta función. El suministro se adjudicó a la empresa Grupo Durán Lugo, por un total de 16.900 euros y estará disponible a finales de mes.

Medio Ambiente se encarga del plan establecido para las playas urbanas de Vilagarcía, tras el plan de regeneración llevado a cabo por Costas del Estado, a petición del Concello, precisamente para acabar con esta planta. La actuación consistió en darle la vuelta a la arena, de por lo que la que estaba en la superficie- afectada por el cadillo- quedó enterrada a dos metros de profundidad, previo lavado. La del fondo, de mayor calidad es, que ahora se pisa