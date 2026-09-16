Los controles de verano se incautaron de un arma en Vilagarcía

El subdelegado del Gobierno con el alcalde de Cuntis en un acto en Ulla-Umia Cedida

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, hizo balance de la Operación Verán, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia durante los meses de julio y agosto, para reforzar la prevención y la seguridad ciudadana.

En la demarcación de Vilagarcía, se contabilizaron 31 controles de vehículos, 561 identificaciones, se levantaron 47 actas por drogas y una por armas, todas ellas en la vía pública. Además, se llevaron a cabo doce servicios humanitarios y auxilios.

Las personas conductoras que dieron positivo en drogas en estos controles en el área arousana superan con mucho a las 13 actas que se levantaron en la ciudad de Pontevedra, en los controles de la Policía Nacional.

Resultados preventivos

La Operación Verán, impulsada por el Ministerio de Interior, tiene como objetivo reforzar la seguridad ciudadana durante los meses de mayor afluencia turística y movilidad, mediante el incremento de la prevención y de la vigilancia y una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. El dispositivo se lleva a cabo entre el 1 de julio y el 31 de agosto, con especial atención a las zonas turísticas, a los espacios de mayor concentración de personas y a las principales vías y medios de transporte.

Losada destacó que los resultados de esta campaña son “espectaculares” y que fueron miles las actuaciones preventivas en toda la provincia. “É moi difícil cuantificar cantos delitos se evitan grazas a estos dispositivos, pero podemos presumir que son moitos, xa que anticiparse á súa comisión é unha parte sencial do traballo das forzas e corpos de seguridade”, dijo el responsable estatal. El subdelegado también incidió en la importancia de la “seguridade percibida”, especialmente en una temporada, la estival, en la que aumenta de forma considerable la presencia de visitantes.