La Xunta renueva la sede de Mar en Carril por casi un millón de euros

Sede de la jefatura de Mar en Carril Gonzalo Salgado

La Consellería do Mar saca a licitación la reforma, por 911.883,84 euros, de la delegación situada en el Alto da Rosa, en Carril. Las instalaciones, que fueron construidas hace más de cuarenta años y apenas experimentaron reformas, presentan “numerosas deficiencias sobre as que cómpre actuar”, explican en la memoria. El plazo para la presentación de ofertas ya está abierto y las condiciones se pueden consultar en la página de contratos de Galicia, donde también se explican las características de la obra.

Entre las necesidades a cubrir, además de adaptar las instalaciones a la normativa vigente, se encuentran las de mejorar la eficiencia energética del edificio, mediante intervenciones en la envolvente térmica. También es necesario adecuar las instalaciones al cumplimiento de la legislación sobre accesibilidad.

Memoria de las actuaciones

Las actuaciones, pues, incluyen la implantación de un elevador, la ejecución de una rampa exterior y la instalación de un salva escaleras para garantizar la accesibilidad entre plantas y entre las distintas zonas del edificio. Además, se prevé mejorar la envolvente mediante la ejecución de un sistema de aislamiento térmico exterior, sustitución de carpinterías y renovación de la cubierta. La intervención se completa con la renovación de las instalaciones eléctricas y de climatización, la adaptación de aseos accesibles así como pequeñas actuaciones de obra civil exterior necesarias par la ejecución de las nuevas instalaciones y mejoras de drenaje.

El objetivo de esta actuación, explican en la memoria, es la rehabilitación integral del edificio de la Xefatura Comarcal de la Consellería do Mar en Carril, que depende del área de Vigo, según el proyecto redactado por el arquitecto José Isidro López Yáñez y que fue aprobado por la administración autonómica el 17 de junio. El periodo de ejecución de las obras es de doce meses. La oferta económica contará en un 65% a la hora de ponderar las propuestas que se presenten a la licitación en marcha.

Deficiencias a corregir

El edificio conocido como la ‘delegación de Pesca’ fue construido en 1994 y se destina a un uso administrativo vinculado a los servicios de la Consellería do Mar, que mantendrá tras la intervención. La necesidad de la obra deriva de la detección de diversas deficiencias constructivas, funcionales y energéticas.

La parcela sobre la que se sitúa el edificio, en el alto de A Rosa, está clasificada como suelo rústico común y el edificio es preexistente y consolidado, no modificándose los parámetros urbanísticos, según explican en la memoria técnica.

La inspección del edificio previa a las obras, detectó deficiencias como manchas de humedad y deterioro superficial de revestimientos de la fachada, así como desgaste e insuficiencia de aislamiento en la cubierta y la envolvente. En cuanto a la accesibilidad, la entrada principal incumple los requisitos establecidos por la normativa y el desnivel interior existente en la planta baja constituye una barrera arquitectónica al no disponer de un itinerario accesible alternativo que permita la comunicación entre las dos alas del edificio. Además, los aseos existentes no están en condicione. En el ámbito de las instalaciones, tanto la eléctrica como el sistema de climatización presentan un “elevado grao de obsolescencia técnica”.

El edificio cuenta con una superficie de 477,84 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. La estructura se mantendrá tras la intervención. En el bajo, hay dos zonas de trabajo, dos despachos, laboratorio, sala de conferencias, dos pasillos y dos aseos; mientras que en el primer piso se encuentra una sala de reuniones, un oficce, otro pasillo, dos aseos, otra zona de trabajo y dos garajes.

Tras la reforma, además de adaptarse dos de los aseos, se incorpora un archivo a la planta baja y un cuarto de telecomunicaciones al primer piso.

La intervención proyectada es una actuación de rehabilitación y mejora funcional, por lo que no se produce un incremento significativo de la superficie construida del edificio, siendo la implantación de la caja del ascensor el único incremento.

Además, la redistribución interior permite adaptar determinados espacios a las nuevas condiciones funcionales y normativas, aunque en esencia se mantiene la configuración global del edificio carrilexo.

Una actuación importante, teniendo en cuenta que el edificio se encuentra al lado del mar, es la mejora de la protección frente a la humedad, garantizando además la correcta evacuación de las aguas y la ventilación.