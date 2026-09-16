El Puerto de Vilagarcía advierte de que cualquier obra que exceda el mantenimiento en zonas concesionadas exige su permiso

Parque del Centenario Gonzalo Salgado

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía advierte de que cualquier obra que exceda el mantenimiento en las zonas concesionadas exige su autorización. En cuanto a la desafectación y cesión definitiva de los espacios que no tienen ninguna vinculación a los usos de la rada y que, desde hace muchos años, están dedicados al esparcimiento ciudadano, la entidad que preside José Manuel Cores Tourís señala que debe ser el “interesado”, es decir, el Concello, el que lo solicite y “requiere el cumplimiento de los trámites y requisitos contemplados en la Ley de Puertos del Estado para el otorgamiento de dominio público portuario”.

La administración municipal señaló hace unos días que se plantea abrir el debate sobre la desafectación de zonas como el parque Miguel Hernández o el del Centenario, siguiendo la estela de los cambios de titularidad que se tramitan con administraciones como Portos de Galicia, en zonas como Dona Concha, en Vilaxoán.

El Concello considera que es el momento de plantearse esta cuestión, al hilo de la finalización, en 2028, del actual convenio por el cual el mantenimiento de estas zonas se hace a medias: el Puerto pone los materiales y Ravella la mano de obra.

El problema surge a la hora de determinar si el mal estado del pavimento- u otras deficiencias- son cuestiones de mantenimiento o requieren de una intervención mayor, como ocurre en estos espacios. El Puerto señala, a este respecto, que hace unos días remitió un escrito al Concello en el que se recuerda la cláusula 13 del pliego de la concesión.

Este punto establece que “el concesionario queda obligado a conservar las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, limpieza, higiene y ornato, realizando a su cargo las reparaciones ordinarias y extraordinarias que sean precisas”, lo que estaría en vigencia mientras dure el convenio.

Asimismo, desde el entidad de titularidad estatal inciden en que “cualquier tipo de obras que excedan lo recogido en el pliego de concesión vigente deberían, en todo caso, ser autorizadas por la Autoridad Portuaria”.

Postura de Esquerda Unida

A este respecto también se posicionó Esquerda Unida, que comparte la iniciativa del gobierno local para impulsar la desafectación de estas zonas, aunque cree que llega tarde y que ya se debería haber hecho “cando se pagaron os 1,8 millóns polos terreos do Ramal”. Fajardo considera que, en dicho momento, “o alcalde tivo una oportunidade clara” que fue “desaproveitada por falta de perspectiva política”. Hacerlo ahora, para el edil, es “desviar a atención” de la situación de deterioro de estas zonas. Además, exige al PP que nombre a un presidente del Puerto de Vilagarcía y culpa de la situación al equipo de Ana Granja