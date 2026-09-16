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Vilagarcía

El BNG llevará al Parlamento los problemas con el transporte al IES O Carril

Montse Prado exige a la Xunta una "inmediata" solución

Olalla Bouza
16/09/2026 20:18
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La nacionalista Montse Prado en un acto en O Salnés
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El BNG exigirá a la Xunta de Galicia que ponga fin “de inmediato” a la situación que está viviendo el alumnado del IES O Carril que procede de A Escardia, en relación a la supresión de la mitad de plazas de transporte escolar. Reclaman la restitución de este servicio para todos los estudiantes afectados por la medida, que se llevó a cabo al inicio de curso y sin previo aviso a las familias.

Para los nacionalistas, esta situación es “especialmente grave” porque afecta a alumnado que “foi obrigado a acudir ao IES de Carril tras a nova zonificación escolar” y, precisamente en contrapartida, se les garantizó este servicio de transporte. “A Xunta non pode obrigar a un grupo de familias a aceptar o IES Carril como centro educativo, comprometerse e garantirlles o transporte e agora dicirlles que non hai sitio no autobús. Isto non é unha cuestión de falta de previsión das familias: é responsabilidade directa da administración”, señala el BNG. Por ello, la diputada Montse Prado presentará diferentes iniciativas para exigir a la Xunta que restablezca y cubra, “de maneira inmediata”, el servicio de transporte escolar. El BNG incide en que “non é razonable” que haya autobús y, “ao mesmo tempo, alumnado que quede en terra”.

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