Vilagarcía programa nuevas mejoras en la cancha de O Piñeiriño y en el área infantil de Miguel Hernández

Parque de O Piñeiriño Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno Local aprobó la adjudicación del suministro de material y la ejecución de obras de mejora en las áreas de ocio de O Piñeiriño y Miguel Hernández. Con un importe de 27.800 euros, se instalará una red alrededor de la cancha deportiva de la primera y se arreglará el pavimento de la zona infantil de la segunda. Estos trabajos se enmarcan en el plan de mantenimiento de los parques municipales que el Concello desarrolla de forma progresiva a lo largo de todo el año.

La actuación en el Miguel Hernández consistirá en sellar las aberturas existentes entre las uniones de las planchas de caucho y en reparar los tramos más desgastados del firme, que generan irregularidades que pueden propiciar el tropiezo o la caída de las personas usuarias, especialmente de la infancia. Las juntas se rellenarán con material aglomerante y las zonas deterioradas se cubrirán con césped artificial. La actuación fue adjudicada a Garocaprim por 23.670 euros.

Para instalar la red perimetral en la cancha anexa al parque de O Piñeiriño, se adquieren ocho báculos de soporte y el paño de malla necesarios para levantar la barrera que impida que los balones salgan a la carretera o batan con las viviendas situadas frente al parque. El coste asciende a 4.300 euros completa la renovación del pavimento del área deportiva, en la que se invierten otros 48.400 euros.

Una actuación demandada

El inicio de esta mejora, solicitada por la asociación Breogán en una de las reuniones periódicas con el gobierno local, se aplazó para no condicionar el "rebautizo" del espacio como 'Parque das Cacharolas', que se llevará a cabo este domingo y que recuerda a las vecinas Carmen y María del Carmen Búa, así como su labor en el movimiento vecinal del barrio.