Vilagarcía plantea abrir el debate sobre desafectar el Miguel Hernández y el Parque do Centenario

Ciclista en el Centenario Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía se plantea la necesidad de abrir el debate sobre la desafectación de las zonas verdes que son titularidad de la Autoridad Portuaria aunque, en realidad, no tienen ningún uso vinculado a la rada.

Son zonas como por ejemplo el parque Miguel Hernández o el del Centenario, absolutamente integradas en la vida de la ciudad y que, además, precisan de actuaciones integrales que van más allá del mantenimiento.

El acuerdo existente entre el Concello y el Puerto para el cuidado de estas zonas genera problemas y no resulta satisfactorio, generando críticas por el estado de estas zonas. Es el caso, por ejemplo, de las aceras del Miguel Hernández, donde las raíces levantadas de los árboles crean grietas de gran tamaño y levantan el pavimento, haciendo prácticamente imposible la circulación por el carril bici.

El estado de los jardines del Centenario tampoco es motivo de muchas alabanzas, con el suelo también agrietado, fuentes que no funcionan o elementos como barandillas totalmente oxidados. Ante estas quejas, desde la entidad que preside José Manuel Cores Tourís, apelan al convenio por el cual el mantenimiento del parque “así como de otras zonas de titularidad portuaria y uso público, es realizado por el Concello”, mientras que desde el Puerto aportan “los materiales necesarios para cualquier obra o intervención”.

El Concello tiene claro que este convenio no sirve para solventar los problemas que se dan ahora en estas dos zonas. Aseguran fuentes municipales que “no obvian” dicho acuerdo pero que “una cosa es el mantenimiento y otra abordar lo que parece evidente: el Parque do Centenario necesita una actuación integral. Lo mismo ocurre con el Miguel Hernández”. Es esta cuestión, precisamente, lo que Ravella cree que debería abordarse en las negociaciones con la entidad de carácter estatal.

Acaba en 2028

“Esta cuestión debería formar parte de las negociaciones Concello- Autoridad Portuaria sobre distintas cuestiones pendientes. A lo mejor, llegó el momento de plantearse la desafectación de aquellas zonas que no tienen nada que ver con la actividad portuaria propiamente dicha y que ya están integradas en la ciudad”, señalan desde Ravella.

Precisamente el convenio ahora en vigor finaliza en 2028 y de las negociaciones para su renovación se encuentran pendientes actuaciones en el pavimento del Miguel Hernández, para solventar las graves deficiencias. El Concello cuenta con un anteproyecto valorado en 400.000 euros, pero la inversión de tamaña cifra depende directamente de la renovación del convenio. Lo que plantea Ravella es ir más allá y hablar directamente de una desafectación.

Apuntan, en este sentido, a actuaciones similares que se están llevando en terrenos dependientes de Portos de Galicia, como el parque de Dona Concha, ya que “la propia Xunta admite que nada tiene que ver con la actividad portuaria de Vilaxoán”.

El Concello de Vilagarcía abre el debate: “¿Por qué no hacer lo mismo con el parque del Centenario o el de Miguel Hernández? De esta manera se acabaría con la eterna discusión de hasta dónde llega el mantenimiento y donde empieza la intervención o reforma estructural”, apuntan desde la administración local.

Con los parques bajo su titularidad, únicamente al Concello le correspondería decidir sobre la forma de mantenerlos, arreglarlos o llevar a cabo actuaciones de reforma integral.