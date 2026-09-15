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Vilagarcía

Una avería en la red de agua de Os Duráns afecta al suministro de Rosalía de Castro

Operarios de Espina & Delfín están en la zona buscando el punto exacto de la avería

Olalla Bouza
15/09/2026 16:40
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Una rotura de la red general de agua provoca un corte del suministro que afecta al suministro de Rosalía de Castro, desde la rotonda de O Ramal hasta Carril. Los técnicos y operarios de Espina & Delfín se encuentran trabajando sobre el terreno, tratando de localizar el punto exacto de la fuga.

Una retroexcavadora colabora en los trabajos, que se llevan a cabo en la zona de Vilar Ponte (entre Os Duráns y Trabanca Badiña). El suministro está cortado afectando a los vecinos de la Avenida Rosalía de Castro. Al tratarse de una avería bastante grande, pude durar horas el corte.

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