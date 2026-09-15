Una avería en la red de agua de Os Duráns afecta al suministro de Rosalía de Castro

Obras en Marxión Gonzalo Salgado

Una rotura de la red general de agua provoca un corte del suministro que afecta al suministro de Rosalía de Castro, desde la rotonda de O Ramal hasta Carril. Los técnicos y operarios de Espina & Delfín se encuentran trabajando sobre el terreno, tratando de localizar el punto exacto de la fuga.

Una retroexcavadora colabora en los trabajos, que se llevan a cabo en la zona de Vilar Ponte (entre Os Duráns y Trabanca Badiña). El suministro está cortado afectando a los vecinos de la Avenida Rosalía de Castro. Al tratarse de una avería bastante grande, pude durar horas el corte.