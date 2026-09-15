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Vilagarcía

Las viviendas de Rosalía de Castro recuperan el suministro de agua

Los operarios ya solventaron la avería en Vilar Ponte

Olalla Bouza
15/09/2026 20:31
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Las viviendas de la Avenida Rosalía de Castro afectadas por el corte de agua ya recuperaron el suministro. Los operarios de Espina & Delfín localizaron la avería pronto, por lo que la red comenzó a cargar ya entre las 17 y las 18 horas de la tarde.

Fue al mediodía cuando una avería en Vilar Ponte (entre Trabanca Badiña y Os Duráns) provocó que se cortase el suministro en Rosalía de Castro, para proceder al arreglo. La zona más afectada fue la norte, entre la rotonda de O Ramal y Carril.

Los servicios de Emerxencias se encuentran también en estos momentos en Carril, delante del parque de A Compostela, por otra avería en una tubería de fibrocemento, que provocó la salida de agua y arena por la acera. Se trata de instalaciones muy antiguas, colocadas hace décadas, que en ocasiones no pueden aguantar el aumento de la presión. Es por ello que, tras una avería y corte, la recuperación del suministro se hace gradualmente.

Aunque todavía se está evaluando, es posible que se tenga que realizar un nuevo corte de forma parcial.

Estado de la acera
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