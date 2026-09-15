Hombre y sobre 40 años, el perfil medio del conductor que da positivo en alcohol o drogas en las carreteras de Pontevedra

Presentación del balance Cedida

El verano dejó 438 accidentes en las carreteras interurbanas de la provincia de Pontevedra, cuatro de los cuales fueron mortales. Uno de ellos afectó a un vecino de Cornazo, en el mes de agosto. El subdelegado, Abel Losado, destacó que se logró reducir "a racha de mortes entre os e as usuarias vulnerables", es decir, peatones y motociclistas, tras "varios meses moi malos".

La totalidad de los accidentes fueron en carreteras autonómicas, por lo que Losada destaca que "a seguridade non entende de titularidades" e incide que los propios atestados de la Guardia Civil demuestran que las distracciones en el volante o el exceso de velocidad son las causas principales.

La tipología de accidente de verano es la de una colisión frontal, con conductor varón y en carretera convencional. El subdelegado también informó de que en estos meses se realizaron un total de 33.220 controles de alcoholemia, con un 3,6 por ciento de positivos, lo que supone un porcentaje parecido al del año pasado. El perfil mayoritario es el de un hombre entre los 45 y los 54 años. En cuanto a los test de drogas, de los 615 realizados, hubo un 43,9 por ciento de positivos, la mayor parte hombres de entre 35 y 44 años.

Campañas de prevención

Durante este verano se están realizando campañas específicas de alcohol y drogas, control de velocidad y otras específicas para bicicletas. Del número de denuncias emitidas, se detectó un incremento del 14% de infracciones por circular con neumáticos en mal estado, así como en un 6,7% por exceso de velocidad. "A parte positiva é que cada vez resulta máis raro atopar condutores que non utilizan os dispositivos de seguridade (cinto, casco ou sistema de retención infantil), menos infraccións nos adiantamentos e tamén polo uso do teléfono móbil".