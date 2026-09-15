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Vilagarcía

El Seprona de Pontevedra despide al cabo Héctor García, que se incorpora al Servicio Marítimo

Destacan su "vocación" por el oficio de Guardia Civil

Olalla Bouza
15/09/2026 13:49
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Héctor García 
Guardia Civil
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La Guardia Civil de Pontevedra destaca los "18 años de vocación" del cabo Héctor García Coello, que deja la unidad del Seprona para incorporarse al Servicio Marítimo, "donde estamos seguros de que seguirá poniendo la misma ilusión, entrega y vocación".

Durante estos años de patrulla, participó en tareas de extinción de incendios, auxilios en el monte, "multitud de servicios para proteger nuestro medio natural y ayudar a quienes lo necesitaban", explican sus compañeros en una despedida en redes, en la que destacan que también fue voluntario en asistencia en tragedias como la DANA de Valencia.

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