Comienza la instalación de la nueva pasarela sobre el regato de A Tripeira en A Concha

Imagen de archivo de la pasarela retirada en A Concha Gonzalo Salgado

Las obras de renovación de la pasarela sobre el regato de A Tripeira, en la playa de A Concha, comenzaron el lunes, con el horizonte de finalizar en el plazo máximo de dos meses. La actuación, en la que el Concello invierte 20.000 euros, completará la mejora de la imagen que supuso la apertura del nuevo parque de O Ramal y la instalación de faroles artísticos en el paseo.

"Estas e outras intervencións realizadas na contorna forman parte do proxecto de recuperación da fachada marítima que está desenvolvendo o goberno local, co obxectivo de volver abrir Vilagarcía ao mar e crear novos espazos para o desfrute da cidadanía", señalan desde Ravella.

El Concello tenía previsto comenzar los trabajos a principios de verano, pero la demora en el suministro de los materiales necesarios, sumado a los dos meses del plazo de ejecución, hizo que se optara por esperar a la finalización de la temporada oficial de baño, para no molestar a los numerosos usuarios del arenal urbano.

En tres tramos

La actuación se inició con la retirada de los elementos de madera deteriorados, tras lo cual se procederá a colocar los nuevos. La obra se realizará en tres tramos. En el más próximo a la tierra, se sustituirán las barandillas protectoras que delimitan ambas orillas del regato. En la parte central, se arreglará la estructura y el suelo del puente y, en la más próxima al mar, se retirarán los actuales vallados y se colocarán otros confeccionados mediante la instalación de 46 postes unidos con cuerda.

A mayores de la mejora estética, la obra garantizará la accesibilidad y la seguridad de los numerosos peatones que frecuentan este espacio litoral durante todo el año.