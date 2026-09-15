Cáritas de Vilagarcía recibe el apoyo de 24 jóvenes durante el verano

Voluntariado en Arousa Cedida

Un total de 24 jóvenes participaron este verano en las actividades de voluntariado organizadas por Cáritas en Arousa, una experiencia que les permitió conocer de primera mano distintas realidades de exclusión social presentes en su entorno.

La iniciativa se desarrolló entre los meses de julio y septiembre y contó con la participación de 18 estudiantes del colegio Sagrada Familia, de Vilagarcía, entre 14 y 15 años; y seis jóvenes de entre 20 y 22 años procedentes de centros La Salle de Santiago.

Los jóvenes vilagarcianos participaron entre el 1 de julio y el 4 de septiembre, organizados en pequeños grupos que fueron rotando por diferentes tareas, como trabajos de almacén, apoyo logístico y la preparación de bocadillos destinados a las cenas de personas usuarias del comedor.

Atendieron durante los meses de verano una a una media aproximada de 55 personas al día. También participaron en tareas puntuales relacionadas con el funcionamiento cotidiano de la entidad, como campañas de apoyo administrativo o preparación de materiales.

Cáritas destaca que este tipo de experiencias permiten a los adolescentes acercarse a situaciones sociales que, en muchas ocasiones, "permanecen alejadas de su realidad diaria". La directora de Cárita de Arousa, Mar Viqueira, explica que "este tipo de experiencias ayudan a crear espacios de encuentro entre generaciones y realidades sociales distintas, favoreciendo una comprensión más cercana de las situaciones de pobreza, exclusión y sinhogarismo".