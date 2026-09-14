Una grieta en un aliviadero y las mareas vivas provocan un vertido en el río de O Con

Vertido en O Con Gonzalo Salgado

Una fisura en un aliviadero provocó esta mañana un vertido al río de O Con, a su paso por Rodrigo de Mendoza. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma y los técnicos municipales se pasaron por la zona, comprobando el origen de la avería, que se vio favorecida por varias causas.

En primer lugar, una grieta en la parte superior de un aliviadero, que es de donde procede la emisión del vertido. A esto se suma el apagado de un bombeo de la Praza de Abastos, debido a las obras de los tanques de tormentas. Esta condición "fai que a auga se envía máis despacio á EDAR e, polo tanto, vaise acumulando na rede”, apuntan fuentes municipales. La otra causa es de origen externo y se debe a las mareas vivas de esta semana, que hicieron subir también el nivel en las canalizaciones de pluviales, de las que se deriva el saneamiento. En condiciones normales, el vertido no hubiera llegado al cauce de O Con, pero al sumar la ralentización de los bombeos, al tener que prescindir de una estación, y el fuerte retroceso que provocan las mareas vivas, las tuberías se llenaron de forma muy intensa, por lo que el agua salió por la grieta.

En todo caso, la avería está totalmente localizada y desde Ravella aseguran que se arreglará a lo largo de mañana.