Revenidas se anota un éxito de risas y cifras

Festival de Revenidas Aitana Vidal

“A nosa prioridade nunca foi entrar na batalla dos números, porque temos unha proposta moi diferente respecto de boa parte de circuito de festivais”, señala el organizador de Revenidas, Xoán Quintáns. Sin embargo, las cifras también son un éxito para un evento que destacó, sobre todo, por su buen ambiente y por una energía continuada durante las cuatro jornadas.

Fueron cerca de 20.000 personas las que asistieron a los cuatro días. La jornada con mayor convocatoria fue la del sábado, que reunió a siete mil personas. A eso hay que sumar las 4.000 que acudieron el jueves o las 6.000 del viernes y las tres mil del domingo, en el que el parque de Dona Concha se convierte en un espacio intergeneracional, con las sardinas como artistas principales, pero no las únicas.

“Para nós son moitísimo máis importantes a cantidade de agradecementos que recibimos, tanto por parte dos grupos como do público, e o extraordinario ambiente que se viviu nestes catro días en Vilaxoán, tanto dentro como fóra do recinto”, señaló Quintáns.

Más allá de las cifras, la edición estuvo marcada por las altas temperaturas diurnas, algo que se hizo especialmente patente en la jornada del sábado, que dio comienzo a las 11 de la mañana. Pero no fue obstáculo para que la gente disfrutarse de conciertos como The Rapants, Fillas de Cassandra o 9Louro. “O público de Revenidas segue sendo un público incondicional que ven a desfrutar da música”, explican desde la organización.

Sin ninguna incidencia

Fue esto, precisamente, una de las cuestiones que más agradecieron desde los grupos que participaron en el festival. “Todos sen excepción nos comentaron que o que viven-e como o viven- no Revenidas, lles acontece en moi pouquiñas ocasións”, apunta el organizador. De hecho, fueron muchos los grupos como La Gossa Gorda- que hicieron en Vilaxoán su penúltimo concierto-, El Drogas, Dakidarría, Evaristo, The Rapants o Rebelióm do Inframundo, que hicieron público este mismo mensaje desde el escenario de Vilaxoán. Los organizadores hacen especial hincapié en el “excepcional ambiente” que se vivió durante estas cuatro jornadas en el recinto del festival y en el conjunto de Vilaxoán, donde no hubo que lamentar ningún tipo de incidente, pese a la gran afluencia de personas.

De hecho, el dispositivo montado para la ocasión, con el Servizo Municipal de Emerxencias y una ambulancia de Urxencias Médicas 061, no tuvo que intervenir apenas, salvo por algún corte leve o bajada de tensión. Por todo ello, desde la organización se encuentran muy satisfechos.

Novedades científicas

Este año, Revenidas tuvo una novedad que también resultó muy exitosa: el programa ‘Ondas e Partículas’. Fueron muchísima las personas que se acercaron a las charlas y talleres, hasta tal punto que, en ocasiones, se quedó gente de pie. Los responsables de la iniciativa, el Instituto galego de Física de Altas Enerxías, con el apoyo de la Fundación de Ciencia e Sociedade do CERN, también trasladaron su agradecimiento. El puesto de merchandising del festival fue muy concurrido y las compras pueden seguir haciéndose por web, Revenidas contribuyó a crear cerca de 150 empleos directos y 500 indirectos.