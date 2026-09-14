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Vilagarcía

Las familias de A Escardia sin transporte a Carril barajan movilizaciones

El gobierno local socialista les muestra su apoyo y anuncia una moción plenaria

Olalla Bouza
14/09/2026 22:00
Reunion entre Varela y las familias
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Concello
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El alcalde, de Vilagarcía, Alberto Varela, se comprometió con las familias de A Escardia afectadas por los problemas en el transporte escolar a llevar a Pleno una moción para reclamar soluciones a la Xunta. La medida se acordó durante una reunión con las representantes de estos hogares, que durante estos pasados días vieron como el alumnado se quedaba fuera del autobús por falta de espacio o que incluso el vehículo escolar marchaba antes de tiempo, dejando a los estudiantes en tierra.

Las familias recordaron que ya se opusieron, hace cuatro años, a la decisión de la Consellería de Educación de cambiarles el centro de referencia al que estaba adscrito el colegio de A Escardia, que era el instituto Castro Alobre, situado a corta distancia.

Compromiso adquirido

Para resolver este inconveniente, la Xunta comprometió el autobús. “A sorpresa saltou a principios deste curso, cando a medida deixou de estar operativa, alegando posteriormente” desde la Xunta “que só se proporcionaría bus para os residentes a máis de dous quilómetros de distancia”, señalan desde Ravella. De esta manera, 42 estudiantes se quedarían sin el servicio gratuito.

“Non é de recibo que unha administración incumpra deste xeito o compromiso dado ás familias de forma unilateral”, señala Paola María, que califica de “tomadura de pelo” que lo hagan “sen previo aviso e á caladiña, deixando en terra a nenos e nenas de tan só 11, 12 e 13 anos”. Por esta razón, además de sumarse a las movilizaciones que tiene previsto realizar las familias, el gobierno local promoverá una iniciativa para debatir en el Pleno del mes de septiembre. El objetivo, explican desde el Concello, es que todos los grupos se sumen a la petición urgente sobre el transporte escolar

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