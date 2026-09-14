La niebla envuelve Vilagarcía tras tres días de intenso calor

Niebla en el Centenario Antonio Caeiro

La bruma cubre esta tarde Vilagarcía, tras tres días de intenso calor. De pronto, ya con la tarde bastante avanzada, una bruma comenzó a llegar desde Carril, dejando estampas misteriosas en las zonas más pegadas al mar, como el paseo del Puerto.

Las temperaturas también bajaron de golpe y obligaron a tirar de la socorrida rebequita y hasta las grúas del Puerto se rodearon del misterio atlántico.