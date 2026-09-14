Vilagarcía
La niebla envuelve Vilagarcía tras tres días de intenso calor
Las temperaturas bajaron de golpe
La bruma cubre esta tarde Vilagarcía, tras tres días de intenso calor. De pronto, ya con la tarde bastante avanzada, una bruma comenzó a llegar desde Carril, dejando estampas misteriosas en las zonas más pegadas al mar, como el paseo del Puerto.
Las temperaturas también bajaron de golpe y obligaron a tirar de la socorrida rebequita y hasta las grúas del Puerto se rodearon del misterio atlántico.