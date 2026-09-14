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Diario de Arousa

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Vilagarcía

La niebla envuelve Vilagarcía tras tres días de intenso calor

Las temperaturas bajaron de golpe

Olalla Bouza
14/09/2026 20:51
Niebla en el Centenario
Niebla en el Centenario
Antonio Caeiro
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La bruma cubre esta tarde Vilagarcía, tras tres días de intenso calor. De pronto, ya con la tarde bastante avanzada, una bruma comenzó a llegar desde Carril, dejando estampas misteriosas en las zonas más pegadas al mar, como el paseo del Puerto.

Las temperaturas también bajaron de golpe y obligaron a tirar de la socorrida rebequita y hasta las grúas del Puerto se rodearon del misterio atlántico.

Niebla Puerto
Las grúas del Puerto cubiertas de niebla
Antonio Caeiro
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