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Vilagarcía

El PP reclama más presencia policial en Vilagarcía

Asegura que hay sensación de inseguridad en las últimas semanas

Olalla Bouza
14/09/2026 21:13
La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja
La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja
Mónica Ferreirós
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El Partido Popular de Vilagarcía denuncia un “incremento de hurtos e incidentes” en las últimas semanas en el municipio y reclama a la Subdelegación de Gobierno reforzar la presencia policial en las calles.

Asegura que esta situación “afecta a la tranquilidad diaria de los vecinos” y que “requiere una respuesta rápida, coordinada y eficaz por parte de las administraciones competentes”.

En este sentido, aseguran que en las últimas semanas recibieron muchas quejas por “episodios que están generando inseguridad y alterando la convivencia”, especialmente en zonas como, dicen, Matosinhos, Villa Güimil o Trabanca Badiña, “donde existen inmuebles ocupados, tal y como denuncian los vecinos, que están causando molestias”, apunta el PP.

Por ello, desde la formación que lidera Ana Granja solicitan al gobierno de Alberto Varela que incremente las patrullas en las zonas que están siendo más afectadas, así como que intensifique su colaboración con la Subdelegación del Gobierno para acordar “un refuerzo con la Policía Nacional” y una coordinación con el cuerpo municipal.

En este sentido, Granja asegura que tiende la mano al ejecutivo y apela a la colaboración institucional para aumentar los medios policiales.

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