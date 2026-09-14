El Concello busca dos titulados jóvenes: estas son las especialidades demandas

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía acaba de poner en marcha el procedimiento para seleccionar a dos técnicos entre el colectivo de personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Las especialidades demandadas son las titulaciones en los ciclos superiores de Administración e Finanzas y Acondicionamento Físico.

Las personas beneficiarias disfrutarán de un contrato a jornada completa durante nueve meses para trabajar en la administración local. La previsión es que comiencen a lo largo del mes de octubre.

La iniciativa tiene como objetivo proporcionar una primera experiencia labora y mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes que, finalizados sus estudios, pretenden incorporarse al mercado laboral. Para poder acceder a estos contratos, las personas interesadas deben tener cumplidos los 18 años y no superar la edad máxima prevista en el Sistema de Garantía Juvenil, en cuyos registros tienen que estar anotados como beneficiarios.

También tienen que figurar en las listas del Servicio Público de Empleo, en la modalidad de demandantes. Los requisitos y los criterios que regularán la selección están recogidos en las bases, que se pueden consultar en la sede electrónica del Concello de Vilagarcía. El proyecto tienen un coste de 57.000 euros, de los cuales 34.000 se financiarán con la ayuda procedente del Fondo Social Europeo y, los 23.000 restantes, con cargo a fondos propios de Ravella