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Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía pide que el Concello asuma la gestión directa del Plan Madruga

Los nacionalistas señalan que el actual sistema perjudica a las ANPA

Olalla Bouza
14/09/2026 21:10
Comparecencia del BNG de Vilagarcía
Comparecencia del BNG de Vilagarcía
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El BNG de Vilagarcía defenderá en el Pleno una moción para que el Concello asuma de manera directa la gestión del Plan Madruga en los centros  de enseñanza del municipio, poniendo fin a “un sistema que, na práctica, obriga ás ANPA a adiantar cartos, asumir trámites administrativos e soportar as consecuencias dos reiterados atrasos do goberno” local.

El Concello concede una subvención de 100 euros mensuales para contribuir a la financiación del servicio escolar. “Porén, esa achega non só resulta insuficiente, senón que ademais se aboa sempre uha vez rematado o curso”, señalan los nacionalistas que consideran que, en estas circunstancias, “non é admisible que o goberno municipal presuma de apoiar a conciliación”.

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