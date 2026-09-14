Bamio reclama a la Xunta la conexión con las aceras de Carril
La Axencia Galega de Infraestruturas ultima ya la contratación que se completará con paradas de autobús
Vecinos de Bamio reclaman la finalización de la senda peatonal para unir la parroquia con Carril y que deje de ser así un paso inseguro. La administración autonómica señala, a este respecto, que se encuentra en la contratación de un proyecto para unir la zona del cementerio, donde acaba ahora mismo el paso, con las aceras de Rosalía de Castro, para que los peatones no tengan que seguir caminando por una pequeña zona de carretera por la que también van autobuses, ya que hay una marquesina, por lo que entraña cierto peligro.
De hecho, según explican desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, el proyecto se completará con otro de paradas de autobuses y “de este modo quedará unha senda continua”.
Fue en junio del año pasado cuando la Xunta de Galicia finalizó la primera parte de esta senda, uniendo las aceras de O Salgueiral con una el cementerio de Carril, a través de una pasarela que bordea la gasolinera y que acaba en un paso de peatones con semáforo, hasta bajar al camposanto a través de otra rampla de madera con pasamanos. La actuación se completó con la instalación de 22 puntos de luz para reforzar la seguridad. Se trataba de una actuación muy demandada, ya que la entrada a Bamio está atravesada por dos carreteras autonómicas.
Una actuación muy demandada
Fue precisamente en la inauguración de esta primera fase cuando la conselleira, María Allegue, anunció que durante 2025 se abordaría la prolongación de la senda a través de dos actuaciones. El trecho más próximo a Carril, donde actualmente terminan las aceras de Rosalía de Castro (en la zona conocida como a Rosa y donde se encuentra el mirador a Cortegada) se haría, dijo la responsable autonómica, antes de que finalizase el año pasado. No fue así, y por eso la vecindad de la zona está preocupada de que finalmente no se ejecute esta necesaria nueva fase. Desde la administración autonómica señalan, a este respecto, que se está trabajando en la contratación del proyecto. La segunda fase, que afecta a doscientos metros, se aborda con una mejora de las paradas de autobuses que, más allá de Vilagarcía, afecta a las rutas de acceso por el norte a la ciudad de Pontevedra, que está también en tramitación