Revenidas se despide de Vilaxoán con la esencia del festival: música y sardinas a la brasa

Última jornada del festival Revenidas Gonzalo Salgado

Familias al completo, numerosos grupos de amigos, parejas e incluso personas que llegaban solas pero, en pocos minutos, ya encontraban con quién hablar y disfrutar, no fallaron a la cita con la última jornada del Revenidas. Festival que durante cuatro días puso a Vilaxoán como protagonista dentro del apretado calendario festivalero de Galicia.

El Parque de Dona Concha se abarrotó desde bien temprano de centenares de personas que querían despedirse de una nueva y exitosa edición del evento volviendo, un año más, a sus orígenes. Volviendo, por tanto, a las revenidas, nombre que reciben en este lugar las sardinas asadas, y en torno al que nació este ya más que multitudinario festival.

“El domingo es el mejor día. Es la esencia del festival, la gente del pueblo juntándose para comer, para asar las sardinas y música de bandas de la zona”, señala Sabela Mosteiro, vecina de Carril que no falla –si puede– a su cita con este evento. Chiño Fernández opina de forma similar. “É unha xornada moi familiar, o día máis tranquilo para desfrutar da música tradicional galega cantando, tocando, bailando... Está moi guai que o festival non perda a súa esencia”, cuenta.

Última jornada del festival Revenidas Gonzalo Salgado

Programación

La jornada tenía todos los ingredientes para ser un éxito y, por ello, lo fue. Sol, buena música, comida tradicional y, por si fuera poco, una gala de circo solidaria. No falló nada y, por eso, el público tampoco.

Las encargadas de inaugurar el escenario fueron Uxía Lambona e A Banda Molona con su directo que comenzó pasada la una de la tarde y, por tanto, cuando el olor a brasa ya reinaba en la zona. Y es que, mientras sonaban algunos de los temas más conocidos de la banda que hacía bailar a mayores y niños, la organización preparaba todo lo necesario para repartir miles de sardinas entre los asistentes. Media hora más tarde, los primeros comensales ya estaban disfrutando de sus revenidas. Y así, durante horas.

La música continuó sonando en el parque y el ambiente, en vez de ir a menos con el paso del tiempo, continuó aumentando. Los siguientes en actuar fueron As do Xeito, un grupo formado por “cantareiras cañeras” como ellas mismas se definen y Mekánica Rolling Band, conjunto que con su música de “verbeneo salvaxe” impiden que la gente deje de bailar.

Pasadas las cinco de la tarde la música en directo se apagó –pero por tiempo limitado– para que los asistentes pudieran disfrutar de una nueva edición del la gala de circo solidaria. Como en años anteriores el espectáculo fue gratuito pero todas las aportaciones voluntarias que se realizaron tendrán como destino la población de Palestina. Magia, clown y circo se fusionaron de la mano de Factoría de Subsistencia, Dani Bñanco, Mai Clown, Sara Rodr´guez y Peter Punk Pallaso.

Última jornada del festival Revenidas Gonzalo Salgado

El grupo De Vacas, con sus versiones de canciones de grupos muy variados en las que unen crítica, emoción y humor, fue el encargado de devolverle la banda sonora al parque. Por último, la banda de punk rock originario de Muros, Lisdexia, pasadas las nueve de la noche, pusieron el punto y final a esta edición del festival Revenidas. Así, los asistentes, se despidieron del Parque de Dona Concha pero no sin antes fijar en el calendario la próxima edición y quedar para el año que viene.

Con la programación del domingo, atrás quedaron cuatro jornadas de conciertos en directo pero, también días que tuvieron espacio para la reivindicación, para la confraternización u para el apego con la identidad del territorio y la cultura gallega.

Más de una treintena de bandas se dieron cita en esta jornada del Revenidas, edición que tuvo entre sus nombres más esperados a artistas de la talla de Evaristo, quién presentó una gira inspirada en toda su trayectoria o El Drogas, artista que protagonizó uno de los conciertos más esperados del festival y que logró aunar a través de sus letras, que ya se han convertido en himnos, a un público de diferentes generaciones.

Concierto de El Drogas en Revenidas Aitana Vidal

Otros grupos que actuaron frente a una gran legión de fans fueron, por ejemplo,. The Rapants, Dakidarría (unos clásicos en este escenario vilaxoanes), Rebeliom do Inframundo o Fillas de Cassandra, dúo conocido por fusionar música tradicional y sonidos modernos con letras cargadas de mensaje y feminismo.

Como novedad, este año Revenidas también presentó un espacio para la ciencia a través del escenario ‘Ondas e Partículas’. Un lugar en el que diferentes figuras de la divulgación científica gallega y estatal, como pudieron ser Eduardo Sáenz de Cabezón, Verónica Bolón, Paula Desiré, José Edelstein o Adrián García, ofrecieron charlas en directo y talleres entre los que destacó uno para crear helados a partir de nitrógeno líquido. La iniciativa tenía como meta “descubrir o mundo que nos rodea dun xeito moi diferente”.