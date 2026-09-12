El precio de la vuelta al cole: el gasto en libros de texto de un centro a otro varía “unos 200 euros”

Una familia comprando material escolar en Vilagarcía Gonzalo Salgado

La vuelta al cole supone, además de muchos reencuentros, sonrisas y alguna que otra lágrima, un gran desembolso de dinero para las familias con niños o niñas en edad escolar. El último informe publicado, señala que los gallegos gastarán, de media, 414 euros, lo que supone un 2,65% más que el año anterior. En esta cuantía se incluyen tanto la compra de los libros de texto como del material escolar e incluso la cuantía derivada de la adquisición de mandilones, ropa o uniformes para asistir a clase.

Pero el gasto no es igual para todas las familias. Dependiendo en el centro escolar en el que esté matriculado el alumno o alumna, la cantidad varía. “La media de gasto en los libros de texto depende muchísimo del colegio. Hay centros que únicamente piden tres libros y entonces el gasto es de unos cien euros y otros en los que piden más y la cuenta final pude subir hasta los 300 euros. Por lo que la diferencia llega a ser de unos doscientos euros”, cuenta Miro Leiro, propietario de la librería Meganova ubicada en Vilagarcía.

La cantidad, cuenta, también depende del curso en el que se encuentre el alumno o alumna. Así, por ejemplo, en los primeros cursos de Educación Primaria, los libros “al tener que escribir en ellos” no se pueden prestar y, sin embargo, en los últimos sí pueden pasar de un niño a otro.

“Desde tercero de Educación Primaria a la ESO los libros de texto son de préstamo, por lo que únicamente tienen que comprar los cuadernillos. En este caso, normalmente, se les piden de Inglés, de Matemáticas, de Música... Por lo que el desembolso que tienen que hacer las familias suele ser menos”, explica Leiro.

Por su parte, en Educación Infantil, señala, el gasto por niño o niña suele ser más bajo porque “casi no tienen libros y sólo piden material”, detallan desde Meganova.

Cifras concretas

A pesar de que algunas familias todavía se encuentran inmersas en la compra de todo lo necesario para la vuelta al cole, hay otras, que ya hicieron los ‘deberes’ con meses o días de antelación. Este es el caso de Ari García, que cuenta que su hijo comienza este año su andadura en 1º de Educación Primaria y, en su caso, ya adquirieron todo lo solicitado por el colegio.

Clientes escogiendo material escolar en una librería de Vilagarcía Gonzalo Salgado

“En la compra de libros gastamos alrededor de 300 euros y en material escolar en torno a unos setenta”, detalla esta madre vilagarciana. Y explica que, este año, teniendo en cuenta el tiempo que hace, la compra de ropa para comenzar en la escuela no la ha hecho todavía ya que “de momento” sigue utilizando las prendas de verano. Esto significa, que ese gasto se irá dosificando a lo largo de otros meses del año.

En el caso de una niña que pasa para 6º de Educación Infantil (5 años) el gasto es muy diferente. Así, por ejemplo, Leticia Romanos indica que gastaron en libros y material escolar “en torno a los 80 euros” cifra a que le sumaron, por ejemplo, el precio del mandilón que fue de 28 o la mochila que llevará a clase este curso que supuso un desembolso de 26 euros.

Por su parte, Cayetana Carballo, que tiene dos niñas en edad escolar cuenta que para la pequeña, que pasa para 4º de Educación Infantil, en el colegio únicamente le piden una cuota de 60 euros “y las tutoras administran ese dinero y van comprando según la necesidad de la clase”. A parte, detalla, tienen que adquirir un libro de actividades para la asignatura de Inglés. Para su otra hija, el gasto total entre libros y material asciende a “unos 250 euros” pero con los vales que reparte la Xunta, aclara, el gasto solo fue de cuarenta euros. “Gracias a las ayudas el gasto que tuvimos nosotros no es muy grande”, concluye.

Ayudas y préstamos

Los vales para la compra de libros y material escolar, cuentan desde la librería Meganova, son muy asiduos. “Entre nuestra clientela creo que el 90% dispone de alguno de estos bonos”, detalla Leiro.

Estas ayudas que reparte la Xunta entre las familias según la Renta, se unen a otras como pueden ser el fondo solidario de libros o el préstamo que realizan al alumnado desde 3º de Educación Primaria hasta el último curso de la ESO.

Además, las familias arousanas –y también desde los propios centros escolares– buscan otras fórmulas para reducir el gasto en la ya conocida como “cuesta de septiembre”. Una de las opciones que se repite año a año es buscar a un amigo, un primo o a otro familiar que ya haya cursado ese año y pueda prestar los libros de texto y, así, solo comprar los cuadernillos correspondientes, las libretas, los archivadores, las pinturas o los bolígrafos.

Vuelta al cole en Vilagarcía Gonzalo Salgado

Otra alternativa que, actualmente, está muy en auge, es la compra de libros de texto de segunda mano. En aplicaciones como Wallapop se ofertan ejemplares por diez euros que, si se comprasen en una librería superarán los treinta. En este mismo espacio, además, también ponen a la venta lotes de libros de, por ejemplo, diferentes cursos o de todas las asignaturas de uno.

Por último, y como novedad estos últimos años, las propias familias de diferentes centros hacen una quedada en la que cada uno de ellos lleva los libros que ya no necesita y los cambia por aquellos que precisa.

Por su parte, profesores de diferentes centros escolares de Arousa indican que buscan fórmulas para reducir el gasto en las familias.

“Por ejemplo pedimos menos libros y damos muchas fotocopias. Además, si nos sobra material de otros años lo reutilizamos”, detalla una profesora de Educación Infantil desde uno de los colegios vilagarcianos. Otra maestra, pero en este caso de Educación Primaria, cuenta que en su centro “los profes intentamos pedir lo justo y aprovechar lo de años anteriores” ya que cuenta, “tal y como están las cosas sabemos que es muy necesario”