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Vilagarcía

Patinaje, costura, pandereta o manualidades: comienza la nueva temporada de actividades del Gato Negro

Las clases se inician el próximo 5 de octubre

C. Hierro
12/09/2026 19:20
Asistentes a la comida de San Fidel celebrada en el Gato Negro
Asistentes a la comida de San Fidel celebrada en el Gato Negro
Mónica Ferreirós
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El Círculo Artístico y Deportivo Gato Negro de Carril comienza una nueva temporada, el próximo 5 de octubre, con una amplia programación pensada para todas las edades. De lunes a domingo, y en diferentes horarios, el local contará con propuestas de todo tipo, desde actividades deportivas o manualidades hasta salidas culturales.

Entre las opciones hay pilates, patinaje, gaita, zumba, costura, judo, energy tono, fútbol, gimnasia rítmica, restauración de muebles, baile y pandereta, rondalla o manualidades.

Las jornadas de los domingos, indican, están reservadas a propuestas para disfrutar en familia. Por ejemplo, en la jornada de hoy, más de medio centenar de personas de todas las edades gozarán de una jornada en catamarán navegando por diferentes puntos de la Ría por únicamente diez euros por persona.

Cuota de socios

Desde la asociación animan a todos los vecinos y vecinas de Carril pero, también de otros municipios, a hacerse socios y participar en las distintas actividades organizadas.

La cuota fijada es, como el año pasado, de diez euros, y en ella se incluye tanto a la pareja como a los hijos, y permite acceder a las actividades y a iniciativas como fiestas o excursiones.

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