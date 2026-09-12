La Escuela Oficial de Idiomas de Vilagarcía lanza la campaña ‘Ven probar unha clase gratis’

Imagen de archivo de la EOI de Vilagarcía

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Vilagarcía lanza la campaña ‘Ven probar unha clase gratis’ con el objetivo de animar a todos los vecinos y vecinas de la localidad y alrededores a conocer la metodología de enseñanza y la variedad de disciplinas que se ofertan. Estas clases serán del 14 al 18 de este mismo mes.

Además, recuerdan el plazo de matrícula todavía continúa abierto y que aquellas personas interesadas pueden consultar toda la oferta educativa a través de la página web del centro. De este modo, conocerán el horario y el curso de la modalidad que les interesa y podrán acudir de forma gratuita a la clase para conocer la temática.

Las aulas de la EOI de Vilagarcía se abrirán un año más este lunes, 14 de septiembre. Como en cursos anteriores, los idiomas que se impartirán en el centro serán galego, alemán, francés, inglés, italiano y portugués en diferentes niveles.

Este centro es una de las escuelas de la provincia de Pontevedra que cuenta con un mayor número de alumnos y alumnas. El año pasado, las personas que estaban inscritas en alguna de las clases de los diferentes idiomas que se imparten superaban la barrera de las 800.