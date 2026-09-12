La bajamar deja ver a una medusa en la playa de A Compostela

Medusa en la playa de A Compostela D.A.

Una medusa de gran tamaño aparece en la playa de A Compostela, en Vilagarcía, coincidiendo con la marea baja. Se pudo ver en la zona próxima a la orilla, justo frente al parque de A Compostela.

Aunque no se trata de una especie propia de estas aguas, no es la primera vez que se avistan medusas en este arenal, donde en los últimos años ya se han registrado muchas apariciones de estos invertebrados.