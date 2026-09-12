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Vilagarcía

La bajamar deja ver a una medusa en la playa de A Compostela

Pese a que no es algo común, tampoco es la primera vez que aparecen ejemplares de esta especie en los arenales de Vilagarcía

Fátima Pérez
12/09/2026 11:12
Medusa en la playa de A Compostela
Medusa en la playa de A Compostela
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Una medusa de gran tamaño aparece en la playa de A Compostela, en Vilagarcía, coincidiendo con la marea baja. Se pudo ver en la zona próxima a la orilla, justo frente al parque de A Compostela. 

Aunque no se trata de una especie propia de estas aguas, no es la primera vez que se avistan medusas en este arenal, donde en los últimos años ya se han registrado muchas apariciones de estos invertebrados. 

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