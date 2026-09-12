El humorista JJ Vaquero presenta su nuevo show en el Auditorio el próximo enero

El humorista, JJ Vaquero, actuará en Vilagarcía

El televisivo humorista, JJ Vaquero, aterrizará con su nuevo show el próximo mes de enero en el Auditorio de Vilagarcía. La fecha escogida para el espectáculo es el sábado, día 30, a partir de las ocho y media de la tarde.

Los interesados en acudir a la función ya pueden adquirir sus entradas a través del portal Ataquilla. Los precios varían desde los 19,80 euros y los 22 euros, cifras en las que ya están incluidos los gastos de gestión.

La actuación en el auditorio vilagarciano consiste en un espectáculo que evoluciona con el tiempo y que cuenta con el apoyo de medios audiovisuales y musicales de la mano de Carlos Martín ‘Catos’, guitarrista que acompaña a Vaquero desde hace doce años. El artista abordará sobre el escenario “sen rodeos e sen pelos na lingua” detalles de su vida cotidiana, desde su relación con familiares y amigos hasta de su propio trabajo.

JJ Vaquero es un artista conocido, además de por sus monólogos, por su trabajo como guionista y colaborador en programas de televisión como ‘El Hormiguero’ o de radio como ‘Yu, no te pierdas nada’. El éxito de este pucelano comenzó hace años, ya que se trata de uno de las clásicas caras de ‘El Club de la Comedia’ e incluso se encargó de presentar un año la gala de los Premios Goya.

Con la llegada de este cómico al auditorio, Vilagarcía suma un nombre más a la lista de humoristas de renombre que han actuado sobre su escenario. Entre ellos destacan artistas como Carlos Blanco, Touriñán, David Perdomo o Luis Piedrahita.