El Concello adjudica la realización e instalación del antiguo escudo de Carril por 17.460 euros

Praza da Liberdade de Carril Mónica Ferreirós

Vilagarcía adjudicó por 17.640,30 euros, la realización e instalación del antiguo escudo del Concello Constitucional do Carril a la empresa Gomacons, S.L. de O Porriño. El emblema, que presidirá la Praza da Liberdade, se instalará en la ubicación en el momento en el que se retire el transformador de electricidad que se encuentra soterrado actualmente en este punto de la villa.

El trabajo, señala el gobierno local, tendrá un resultado similar al realizado en Vilaxoán e instalado en la Praza de Rafael Pazos. Siendo, en este último caso una sustitución y, en el carrilexo, una nueva instalación.

Losas de granito

De esta manera, el escudo estará conformado por un conjunto de losas de granito que ocuparán una superficie de 4,20 metros de alto por 3,60 metros de ancho.

Cada una de las piezas tendrán un grosor de ocho centímetros y se emplazarán sobre una base que contará con 24 centímetros más y que estará fabricada entre hormigón y mortero, lo que garantizará su durabilidad al paso del tiempo y a las inclemencias climáticas.

Para el gravado, de la misma manera que se hizo en el de Vilaxoán, se utilizará granito en color gris Alba con máquinas CNC de alta precisión para certificar el resultado.

Desde el Concello señalan que el montaje de esta pieza comenzará “en breve”, tan pronto como Unión Fenosa concluya las obras –que cuentan con un presupuesto de más de 100.000 euros– que está realizando desde hace unos meses en esta ubicación para la mejora de la suministración de energía a los vecinos y vecinas de Carril.

Esta actuación, apuntan, se encuentra en la última fase, trabajos que tendrán como colofón la retirada del viejo transformador enterrado “que tantos problemas deu”.

Una vez eliminado, el huevo en el que se encontraba se rellenará de tierra hasta la altura de la acera de la plaza, lugar en el que se hará una base de hormigón sobre la que, finalmente, se emplazarán las losas que conforman el escudo con un mortero.

El gobierno local sostiene que Fenosa y el Concello colaborarán –al terminar todos los trabajos– para arreglar el suelo alrededor del escudo utilizando plaquetas similares a las que hay en el resto de la plaza. En poco tiempo, indican, este espacio lucirá un renovado aspecto y exhibirá este escudo que se trata de un símbolo identitario que funcionó entre 1836 (Nueva Planta de Ayuntamientos) hasta 1913, momento en el que O Carril se unió a con Vilagarcía y Vilaxoán para formar la actual Vilagarcía de Arousa.