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Vilagarcía

El Drogas, Rebeliom do Inframundo o The Rapants dan paso a la degustación de las esperadas revenidas

El festival se despide hoy con las sardinas que le dieron nombre y no falla con su cita con la música en directo

C. Hierro
12/09/2026 22:05
Concierto de El Drogas en Revenidas
Concierto de El Drogas en Revenidas
Aitana Vidal
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Desde bien temprano –el primer concierto programado ayer era el de Queen Rendi a las once y media de la mañana– Vilaxoán respiraba ambiente de Revenidas.

Entre los asistentes, muchos fans de El Drogas, artista que protagonizó uno de los conciertos más esperados del festival. El que fue cantante y bajista de la banda ‘Barricada’ durante casi treinta años entonó sobre el escenario algunas de sus canciones más populares, letras que ya se han convertido en himnos para toda una generación.

Público en el concierto de El Drogas en Revenidas
Público en el concierto de El Drogas en Revenidas
Aitana Vidal

También hicieron lo propio artistas como The Rapants, 9Louto, Fillas de Cassandra, La Gossa Sorda o los esperados Rebelion no Imframundo no dieron tregua al público e hicieron que vibrase hasta bien entrada la madrugada.

Hoy los decibelios bajan pero la asistencia no. Esta jornada, aunque también tiene música en directo de la mano de grupos como Uxía Lambona e a Banda Molona, De Vacas o Lisdexia, tiene como protagonistas a las revenidas, el nombre que toman las sardinas asadas en Vilaxoán y que bautizan a este festival.

La degustación comienza a partir de la una y media en el Parque Dona Concha.

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