Vilagarcía contará con un nuevo disuasorio en las inmediaciones de la estación de tren

Zona donde se pondrá en marcha el disuasorio Gonzalo Salgado

La red de aparcamientos públicos 'Vaicar!' se ampliará con unos terrenos estratégicos, situados en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Es en A Escardia, donde el acuerdo alcanzando entre el Concello y uno de los propietarios de una parcela situada en el tramo final de Vila Janer permitirá habilitar 90 plazas de estacionamiento gratuito.

Será en una superficie de algo más de 2.000 metros cuadrados de superficie, que suman dos parcelas en las que está previsto actuar. La nueva bolsa tendrá entrada por el solar de menor tamaño y permitirá acceder al contiguo, situado al fondo. Los trabajos para acondicionar los terrenos comenzarán la próxima semana.

El Concello señala que la previsión es que el aparcamiento esté operativo en cuanto se coloque el vallado perimetral y se rebaje la acera. La intervención coincide en el tiempo con la Semana Europea de Mobilidade, unac elebración a nivel internacional que el Concello de Vilagarcía conmemora desde hace años.

Un entorno con muchas posibilidades

Es precisamente en este ámbito donde se enmarca 'Vaicar!', que recoge una amplia red de aparcamientos disuasorios gratuitos creados por el Concello en lugares estratégicos y que suman más de 2.500 plazas. El de A Escardia será el cuarto que se habilita en el entorno de Ravella, donde desde hace años está operativo uno en Os Duráns (50 plazas); desde hace unos meses otro en la finca del antiguo Liceo Marítimo (110); y está a punto de habilitarse el segundo en Aquilino Iglesia (120). Además, a pocos metros se encuentra el de Marxión, con cabida para 30 vehículos más.