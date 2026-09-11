'Lola', de O Faiado da Memoria, estará en la Semana de Cine de Lugo

Un momento del documental Antonio Caeiro

'Lola', el documental de O Faiado da Memoria dirigido por Antonio Caeiro, estará en la Semana de Cine de Lugo. Fue una de las 135 obras seleccionadas por la organización, que recibió un total de 1.461 propuestas (entre estatales, gallegas o de otros países). El certamen audiovisual está promovido por la agrupación fotocinematográfica Fonmiñá y llega este año a su XLVIII edición.

La obra cuenta la historia de la guerra civil en Cangas, cruelmente representada en la familia Rodal Blanco. Lo hace a través de una de las hijas del matrimonio, Lola, cuyos padres fueron encarcelados y sus hermanos mayores también fueron represaliados, quedándose ella al cargo de la más pequeña.

'Lola', que recibió hace un año en estas mismas fechas el premio a la mejor dirección de película gallega en el Ourense Film Festival, lleva ahora la voz de la protagonista a la ciudad de las murallas, donde O Faiado ya participó hace seis años con 'Eu tamén necesito amar', obteniendo el segundo puesto de voto del público.