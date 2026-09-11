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Vilagarcía

Las Navidades volverán a ser con Dickens en Vilagarcía

El Concello ya prepara el programa para esas fechas

Olalla Bouza
11/09/2026 13:46
Uno de los motivos de la Aldea de Nadal del año pasado
Uno de los motivos de la Aldea de Nadal del año pasado
Gonzalo Salgado
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El ‘Cuento de Navidad’ de Charles Dickens volverá a inspirar la decoración de las calles de Vilagarcía durante las entrañables fiestas que se celebran a finales de año. El Concello ya prepara las acciones de dinamización para esa época y la Xunta de Goberno Local reservó, para tal fin, una partida de algo más de 115.000 euros.

La temática inspiradora será la de Dickens y el Londres de la época victoriana, que tan exitosa resultó durante las navidades pasadas, con los principales espacios para las recreaciones artísticas situados en Clara Campoamor, Rúa do Río y Salón García.

El encendido de la iluminación dará el pistoletazo de salida a una campaña con la que el Concello busca no solo contribuir a hacer más entrañables estas fiestas, sino también a dinamizar las compras y el consumo en el comercio y la hostelería vilagarcianas. Por ello, habrá espectáculos, pasacalles, cuentacuentos y otros actos en calles comerciales y en la Praza de Abastos durante las semanas principales de las vacaciones navideñas. Los jardines efímeros, la sonorización e iluminación de la Aldea de Nadal (por donde se distribuyen las casetas para la venta de dulces y artículos típicos de estas fechas) son otras cuestiones que se tienen en cuenta para el presupuesto.

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