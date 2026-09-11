Juan Carballo celebra su XX aniversario sobre los escenarios en Vilagarcía

Juan Carballo Cedida

El artista 'portugalego' Juan Carballo inicia en 2026 una nueva gira para celebrar su XX aniversario artístico, acompañada de la publicación con un nuevo libro y un espectáculo que combina escena y palabra.

La próxima parada será en casa, en Vilagarcía, donde presentará 'Carvalhoski' (Editorial Meduliza en Galicia y Editorial Novembro en Portugal), el nuevo libro que ya está disponible en librerías. Será el sábado 3 de octubre, a las 20 horas, ene l Salón García, el mismo espacio en el que comenzó hace veinte años. Cuenta con la colaboración del Concello.

Será una cita especial en la que Carballo estára acompañado de amigos como Moel, Álvaro Cardalda y Pedro Falcón, el portugués Luis Serrano o el valenciano Manolo Trancón. El espectáculo previsto se aleja de una lectura convencional para convertirse en una propuesta escénica próximo al monólogo que, en esta ocasión, estará lleno de canciones para conducir al público por un viaje a través de los últimos veinte años de creación, llenos de versos y anécdotas.

La gira, que comenzó en Porto en enero, continúa a lo largo de todoe l año 2026, con fechas previstas en las dos orillas del Miño, "atravesando a fronteira da lingua", tal y como Juan Carballo transita entre el ámbito literario y musical.