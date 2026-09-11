Evaristo gira sobre sí mismo ante un entusiasta público de Revenidas que hoy recibe a El Drogas

Evaristo en el escenario de Vilaxoán Gonzalo Salgado

Revenidas llegó ayer a uno de sus puntos álgidos, con el concierto de Evaristo Páramos. El de Tui se encuentra inmerso en una gira inspirada en toda su trayectoria, con temas de bandas como La Polla Records o Tropa do Carallo. Éxitos de siempre que el público recibió entregado, en la segunda jornada en Vilaxoán.

Hoy será la penúltima y hay grandes expectativas puestas en Revenidas, que abrirá con una sesión de la Duuendeneta. La primera actuación será la de Queen Rendi, a la que seguirán los esperados The Rapants, ya casi unos clásicos del festival. A continuación, será el turno de 9Louro y a las 14:50 horas llegará la energía de las Fillas de Cassandra, que presentarán su espectáculo ‘Tertulia’.

La música en gallego continuará con Tapa D’Orella, para dar el salto a Valencia con Malifeta. A las 19:40 será otro de los puntos álgidos, con El Drogas, que llega a Revenidas para hacer un recorrido por todos sus himnos. Las argentinas Kumbia Queers las valencianas La Gossa Sorda- que se despiden de los escenarios- o Awakate se pasarán por Vilaxoán y el potente cierre será con Rebeliom do Inframundo.